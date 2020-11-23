فنزويلا – أعلنت السلطات الفنزويلية، اليوم الاثنين، عن فتح خط الطيران التجاري بينها وبين روسيا، بدءا من 23 نوفمبر الجاري.

وأخبر المعهد الوطني للطيران المدني (التابع لوزارة المواصلات الفنزويلية)، في بيان له نشر على صفحته في “تويتر”، أن البلاد تفتح خط الطيران التجاري من وإلى كل من روسيا وبوليفيا، بالإضافة إلى المكسيك وجمهورية الدومينيكان وإيران وتركيا وكندا”.

ولم يكشف البيان عن اسم الشركة التي ستنفذ الرحلات ولا عن جدولها.

وفي أغسطس الماضي، أفادت الوكالة الروسية للطيران المدني بأن فنزويلا كلفت شركة Conviasa بتنفيذ رحلات مباشرة منتظمة من مطار كاراكاس إلى موسكو، وذلك بعد أن أخبر السفير الروسي في فنزويلا، سيرغي ملك-باغداساروف، أن البلدين يدرسان إمكانية إقامة خط طيران مباشر بينهما.

يذكر أنه لم تكن هناك رحلات جوية مباشرة بين موسكو وكاراكاس قبل جائحة كورونا.

المصدر: تاس

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