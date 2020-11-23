إسبانيا – قرر مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، استبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، من قائمة “البارسا” المسافرة إلى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

واستبعد كذلك عن مواجهة دينامو كييف، الهولندي فرينكي دي يونغ، بينما تواجد في القائمة، الفرنسي عثمان ديمبيلي، رغم أنباء تعرضه للإصابة خلال مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة.

وقال كومان خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قبل خوض رابع جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا: “الوضع في دوري الأبطال مريح نوعا ما، ميسي ودي يونغ يحتاجان للراحة”.

ويحتل “البارسا” المركز الأول في المجموعة السابعة، برصيد تسع نقاط، بينما يأتي دينامو في المركز الثالث، بنقطة واحدة.

وجاءت قائمة “البارسا” لمواجهة دينامو كييف كالتالي:

تير شتيغن، ديست، ألينيا، غريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ديمبيلي، ريكي بويغ، نيتو، كوتينيو، لينغليه، بيدري، ترينكاو، ألبا، ماثيوس، جونيور، بينا، مينجويزا، كونراد.

المصدر: وكالات

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