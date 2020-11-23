ليبيا – أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بيانًا ” بشأن المحاولة الفاشلة لاقتحام حرمة المقر الرئيسي للمؤسسة ” واصفة الواقعة بالعمل الإرهابي الذي نفذته عصابات اجرامية .

وقالت المؤسسة في بيان عبر موقعها الرسمي : ” قامت ظهر اليوم بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، وتفاجئت قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور،وقيامهم ببعض الحركات الفوضوية، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم الاقتحام .

وكانت مناوشات قد وقعت اليوم بين الكتيبة 92 مشاة التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس والكتيبة 444 قتال التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس على خلفية تنازع السيطرة على المقرات بما في ذلك مؤسسة النفط والبريد المركزي في شارع الزاوية حيث مقرات الأولى .

وفور وقوع الحادثة، تم إستدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتعامل مع هذه العصابات المارقة والخارجة عن القانون وتم طردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر ، بحسب نص بيان المؤسسة .

وأضافت : ” الجدير بالذكر أن هناك تهديدات تعرض لها احد كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم قد يكون لها علاقة بالحادث و قد تماحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل و التحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الارهابي بشكل مباشر أو غيرمباشر لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة ” .

وشكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها كل من جهاز حرس المنشات النفطية التابع لوزارة الدفاع و وزارة الداخلية على ما قاموا به من عمل وصفته بأنه ” إحترافي وبطولي ” في سبيل حماية المؤسسة الوطنية للنفط والعاملين بها من هذا العمل الإجرامي .

وختمت الوطنية للنفط بيانها : ” نشد على أيديهم في سعيهمالدؤوب لتأسيس دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الجميع وضد المليشيات والعصابات المسلحة التي تسعى الى زعزعة السلم والأمنالمجتمعي داخل العاصمة طرابلس “.

المرصد – متابعات

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