قازان – يقيم المنتخب السوري لتنس الريشة “البادمنتون”، معسكرا تدريبيا في جمهورية تتارستان الروسية، وفقا لما أعلن عنه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية السورية فراس معلا.

وذكرت وكالة “تاس”، أن المعسكر التدريبي المقبل لمنتخب سوريا، سيقام خلال شهر يونيو المقبل، في قازان، عاصمة تتارستان.

ووقعت اللجنة الأولمبية السورية مؤخرا، مذكرة تعاون مع مجلس تتارستان الأولمبي، وتخطط سوريا لإقامة معسكرات تدريبية في روسيا، لفرقها في مختلف الرياضات.

ويقيم منتخب سوريا لكرة السلة منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، معسكرا تدريبيا في تتارستان، وذلك ضمن استعداداته لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا 2021.

وينافس منتخب سوريا لكرة السلة في مجموعة تضم كلا من من قطر، وإيران، والسعودية.

المصدر: iz.ru

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