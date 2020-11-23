إثيوبيا – أفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة، دمرت مطارا في مدينة أكسوم بعد أن أمهلتها القوات الاتحادية 72 ساعة للاستسلام.

وقال زعيم جبهة تحرير تيغراي، ديبريتسيون غيبريمايكل، لـ”رويترز” إن “المهلة كانت ستارا من أجل السماح للقوات الحكومية بإعادة تجميع صفوفها بعد الهزائم التي منيت بها على ثلاث جبهات” حسب وصفه.

ولم تصدر عن الجانبين أي ردود فورية على تعليقات الطرف الآخر، ولم يتسن لـ”رويترز” التأكد من البيانات الأخيرة، ومن الصعب التحقق من صحة المزاعم لانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

المصدر: رويترز

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