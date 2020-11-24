إسبانيا – يعتقد نجم نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، ديفيد جيمس، أن انضمام المصري محمد صلاح إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بات أمرا معقولا.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن جيمس قوله “بيع صلاح إلى ريال مدريد؟ إذا كان السعر مناسبا، سيتم بيع أي لاعب. يعتمد الأمر على الأموال المعروضة”.

وتابع: “ليفربول لا يعتمد على محمد صلاح فقط وهذا شيء يحسب للمدرب يورغن كلوب، لكن لا بد أيضا من التعاقد مع بديل، حال الاستغناء عن صلاح”.

وواصل: “لا أعتقد أن انتقال صلاح إلى مانشستر سيتي (المنافس المحلي) سيكون أمرا جيدا لفريق ليفربول، من الأفضل أن ينتقل إلى دوري مختلف”.

وختم “بالنسبة لي، لا أعتقد أن صلاح لا يمكن الاستغناء عن خدماته في نادي ليفربول، والمنطق يقول إنه سيرحل لدوري ودولة مختلفة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وكان صلاح، انضم إلى نادي ليفربول صيف العام 2017، قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ “الريدز” وقتها.

ويقدر موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المختص في تحديد أسعار لاعبي كرة القدم، القيمة التسويقية للنجم المصري حاليا، بنحو 120 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات

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