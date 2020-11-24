مصر – تحدث نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، عن فرصه في حصد جائزة الحذاء الذهبي لهدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة.

وقال صلاح في تصريحات نشرتها شبكة “ليفربول إيكو”: “كان من الصعب حصد جائزة الحذاء الذهبي في المرتين الأولى والثانية، وسيكون تحقيقها في المرة الثالثة أصعب”.

وعن الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية والمتعلقة بـ”التحايل” على الحكام للحصول على ركلات الجزاء والمخالفات، وتعمده عدم التمرير لزملائه من أجل زيادة غلته التهديفية خلال المباريات، علق النجم المصري قائلا: “دائما سيكون هناك عدد من الناس يشتكي، وسيقول البعض إنني جيد في بعض الأشياء والبعض الآخر لا، لكن كل ما أحتاج إليه هو الاستمرار والقيام بما أقوم به في المباريات، وأنا فخور بما أقدمه مع ليفربول”.

وتابع “مو”: “أشعر بالرضا حيال ما أقدمه سواء في تسجيل الأهداف أو صناعتها، وعلى الرغم من أن الأمر أصعب قليلا في الوقت الحالي، إلا أن كل ما علينا فعله هو تقديم كل ما لدينا على أرض الملعب”.

وواصل: “الجوائز الفردية أمر مهم، والفوز بها مهم أيضا، إلا أنني دائما أقول إن الفوز بالبطولات الجماعية مثل الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والكؤوس تأتي في المقام الأول، وطموحي هو الفوز بالبطولتين معا في موسم واحد”.

ورفض صلاح أن يكون مهاجم ليفربول الجديد، البرتغالي ديوغو جوتا، يشكل تهديدا على مكانة المهاجمين الآخرين، بعد تسجيله ثمانية أهداف في 12 مباراة منذ قدومه من وولفرهامبتون.

وقال المهاجم المصري في هذا الصدد: “نحن سعداء به، كزملاء نحاول دفع بعضنا البعض كل يوم خلال التمارين، وعندما ترى لاعبا جديدا يسجل الأهداف تشعر بالسعادة أيضا له، لأنك تشعر بأنه سيساعد فريقك ويجعل الأمور أسهل”.

المصدر: وكالات

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