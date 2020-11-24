الأردن – ارتفع الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام 11 بالمئة إلى 26.54 مليار دينار (37.4 مليار دولار)، مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن الدين الداخلي في نهاية أغسطس بلغ 12.44 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.07 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

غيرت وزارة المالية منهجيتها في حساب دينها العام بحيث لا يتضمن ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.

يذكر أن الدولار الواحد يساوي 0.709 دينار أردني.

المصدر: “رويترز”

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