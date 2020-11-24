الإعلان عن المرشحين لنيل جائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في العام 2020

الإعلان عن المرشحين لنيل جائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في العام 2020

دبي – أعلن منظمو حفل “غلوب سوكر” العالمي، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب ومدرب لعام 2020.

وتمنح جائزة “غلوب سوكر” سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، والتي نالها البرتغالي كريستيانو رونالدو في السنوات الأربع الأخيرة، إلى جانب جوائز أخرى للمدربين، ووكلاء اللاعبين، والحكام، والأندية، وحراس المرمى، واللاعبين العرب.

وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب ثمانية نجوم وهم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، وثنائي بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والألماني سيرج غنابري، ومهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، ومدافع باريس سان جيرمان، ماركينيوس، وجناح نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، ومهاجم لاتسيو، الإيطالي شيرو إيموبيلي.

أما قائمة أفضل مدرب فضمت الأسماء التالية:

الإيطالي جيان بييرو غاسبريني (أتالانتا)

الألماني هانز ديتر فليك (بايرن ميونخ)

الإسباني جولين لوبيتيغي (إشبيلية)

الألماني يورغن كلوب (ليفربول)

الألماني توماس توخيل (باريس سان جيرمان).

وسيتم اختيار المرشحين والفائزين النهائيين من قبل المشجعين، ولجنة تحكيم دبي “غلوب سوكر”، والتي تضم مجموعة من خبراء ورواد صناعة الرياضة وكرة القدم.

وسيقام حفل توزيع الجوائز التقليدي، في مدينة دبي الإماراتية، يوم 27 ديسمبر المقبل.

المصدر: “غلوب سوكر”

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