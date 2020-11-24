ليبيا- رأى المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي بشير الجويني أن الحوار الليبي خلص إلى أن الحل السياسي أصبح مسألة أساسية في ليبيا، باستثناء قلة قليلة تبدو غير مقتنعة بهذا الخيار.

الجويني قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إن ما يحدث داخل ليبيا وما حصل في الانتخابات الأمريكية وما يحدث في منطقة شرق المتوسط؛ كلها عوامل تؤكد أن المسار السياسي هو الحل المتبقي لليبيين، لا سيما بعد الاتفاق على موعد الانتخابات ووضع خريطة طريق واضحة.

واعتبر الجويني أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز حققت نجاحًا حين وضعت المسألة الليبية على خط الحل السياسي، مضيفًا: “نأمل أن تكون النتائج في قيمة الانتظارات، وأن تكون تونس محطة أساسية للحل”.

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