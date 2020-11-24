روسيا – أكدت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية، إن الوضع المتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، بات أكثر تعقيدا، مع حلول موسم الوباء الخريفي – الشتوي في روسيا.

وأضافت غوليكوفا، خلال اجتماع المجلس التنسيقي للمفوضين في حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء: “في 32 منطقة في البلاد، يتجاوز معدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان، المستوى العام الروسي. للأسف كما توقعنا، مع بداية موسم الوباء الخريفي – الشتوي، يستمر الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد في التدهور”.

وأكدت غوليكوفا، أنه منذ بداية الوباء، تم بالفعل الكشف عن أكثر من 2.13 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا.

المصدر: تاس

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