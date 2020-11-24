ليبيا – قرر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الإثنين تخصيص 50 مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات.
السراج وفي قراره رقم “351” للعام الحالي الممهور بتوقيعه أوضح أن الـ50 مليون دينار ستخصم من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” أوجه الصرف لمعالجة النقص في الخدمات الأساسية.
ودعت المادة الثانية من قرار الرئاسي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الالتزام بصرف المبلغ في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين المقرر عقدهما في ديسمبر للعام القادم وبأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات المنظمة لعمليات التعاقد والشراء وفي حدود المبلغ المخصّص بالمادة الأولى من هذا القرار وأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر.
الرئاسي طالب في قراره المفوضية العليا للانتخابات إلى ضرورة عدم استخدام المبلغ في أغراض أخرى وأن تلتزم بتقديم تقرير المصروفات الفعلية لوزارة المالية وفقًا للتشريعات النافذة، داعيًا إلى تنفيذ القرار من تاريخ صدوره من الجهات المختصة.
الرئاسي أوضح في قراره أن المبلغ المخصص للمفوضية العليا للانتخابات سيخصم من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” أوجه الصرف لمعالجة النقص في الخدمات الأساسية وفقاً للتشريعات للنافذة موزعاً على النحو التالي :
- مبلغ ثمانية وعشرون مليونًا ومائة واثنان وستون ألف دينار؛ للصرف منه على بند أتعاب ومكافات غير العاملين.
- مبلغ مائة وخمسون ألف دينار للصرف منه على بند وقود وزيوت وقوى محركة.
- مبلغ خمسمائة ألف دينار للصرف منه على بند البريد.
- مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار للصرف منه على بند مطبوعات وقرطاسية وأدوات مكتبية ومواد تصويره.
- مبلغ خمسمائة وخمسة عشر ألف دينار للصرف منه على بند نفقات سفر والبيت والمهام الرسمية.
- مبلغ مليونا دينار للصرف منه على بند إعلان وعلاقات عامة وضيافة.
- مبلغ مليونا دينار للصرف منه على بند اشتراكات واهمات وحصص دولية ومحلية.
- مبلغ مئتا ألف دينار للصرف منه على بند مصروفات النظافة.
- مبلغ مليون دينار للصرف منه على بند إيجارات المباني ومصروفات النقل والشحن والتامين.
- مبلغ ثلاثمئة ألف دينار للصرف منه على بند التأمينات والضرائب والرسوم.
- مبلغ خمسمئة ألف دينار للصرف منه على بند نفقات انعقاد المؤتمرات.
- مبلغ عشرة آلاف دينار للصرف منه على بند كتب ومراجع ومستلزمات المختبرات.
- مبلغ مليون ومئة وتسعة آلاف دينار للصرف منه على بند تجهیزات وأغطية. مفروشات – مقاعد دراسية، إلخ.
- مبلغ خمسمئة وعشرة آلاف دينار للصرف منه على بند قطع غيار ومهمات وأدوات.
- مبلغ سبعمئة وخمسون ألف دينار للصرف منه على بند الصيانة للمباني والتجهيزات والأثاث والآليات ووسائل النقل، إلخ.
- مبلغ مليونان وخمسمئة وخمسة وخمسون ألف دينار للصرف منه على بند التدريب والبعثات.
- مبلغ سبعمئة وتسعة آلاف دينار للصرف منه على بند شراء مواد وخامات.
- مبلغ مليون دينار للصرف منه على بند الأغنية لغير العاملين.
- مبلغ ثلاثمئة ألف دينار للصرف منه على بند التزامات قانونية.
- مبلغ ثمانمئة وخمسون ألف دينار للصرف منه على بند مصروفات خدمية مصاريف دراسية ومصروفات خدمية أخرى.
- مبلغ مليون دينار للصرف منه على بند مصروفات سنوات سابقة.
- مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثون ألف دينار للصرف منه على بند دعم ميزانيات جهات أخرى.
- مبلغ مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار للصرف منه على بند وسائل نقل وسیارات.
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