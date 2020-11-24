ليبيا – قرر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الإثنين تخصيص 50 مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات.

السراج وفي قراره رقم “351” للعام الحالي الممهور بتوقيعه أوضح أن الـ50 مليون دينار ستخصم من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” أوجه الصرف لمعالجة النقص في الخدمات الأساسية.

ودعت المادة الثانية من قرار الرئاسي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الالتزام بصرف المبلغ في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين المقرر عقدهما في ديسمبر للعام القادم وبأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات المنظمة لعمليات التعاقد والشراء وفي حدود المبلغ المخصّص بالمادة الأولى من هذا القرار وأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر.

الرئاسي طالب في قراره المفوضية العليا للانتخابات إلى ضرورة عدم استخدام المبلغ في أغراض أخرى وأن تلتزم بتقديم تقرير المصروفات الفعلية لوزارة المالية وفقًا للتشريعات النافذة، داعيًا إلى تنفيذ القرار من تاريخ صدوره من الجهات المختصة.

الرئاسي أوضح في قراره أن المبلغ المخصص للمفوضية العليا للانتخابات سيخصم من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” أوجه الصرف لمعالجة النقص في الخدمات الأساسية وفقاً للتشريعات للنافذة موزعاً على النحو التالي :