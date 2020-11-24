السعودية تستضيف أول سباق ليلي في “فورمولا إي” للسيارات

السعودية تستضيف أول سباق ليلي في “فورمولا إي” للسيارات

السعودية – أعلنت سلسلة بطولات السيارات الكهربائية، أن السعودية ستستضيف أول سباق ليلي على الإطلاق في بطولة العالم “فورمولا إي”، بإقامة سباقين متتاليين في الدرعية في فبراير المقبل.

وقال المنظمون اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الاستعانة بأضواء كاشفة منخفضة الاستهلاك وستعمل كلها بالطاقة المتجددة.

وتستضيف الدرعية سباقا في “فورمولا إي” منذ 2018، وسيكون السباقان هما الثالث والرابع في بطولة العالم التي ستنطلق في تشيلي.

ومن المنتظر أن تستضيف السعودية سباقا في بطولة العالم “فورمولا 1” لأول مرة العام المقبل، وسيكون ليلا في جدة خلال شهر نوفمبر.

المصدر: رويترز

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