ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي ووزير تعليم الوفاق محمد عماري زايد القيادي في حركة “التجمع الإسلامي” المحظورة أمس الإثنين سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا اليفر اوفتشيا، لبحث سبل التعاون بين البلدين.

اللقاء أكد -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق- على ضرورة تضافر جهود كل الليبيين من أجل الخروج من هذه المرحلة والتأكيد على دعم خارطة الطريق.

كما أبدى الطرفان ترحيبهما بإعلان موعد الانتخابات في المزمع عقدها في الـ24 من شهر ديسمبر للعام 2021، وضرورة العمل على دعم هذا الاستحقاق.

وناقش اللقاء التجهيز لإطلاق المنتدى الثاني للإدارة المحلية المزمع عقده بداية شهر ديسمبر القادم، والذي يهدف لتعزيز اللامركزية في ليبيا وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا الملف.

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