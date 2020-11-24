الكويت – أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت، يوم أمس الاثنين، عن العثور على كميات من مخدر “الشبو”، محشوة في شحنة أسماك قادمة من إيران إلى البلاد، وفتح تحقيق بذلك لكشف الملابسات.

وأشارت صحيفة “الراي” الكويتية، إلى أن “إيرانيا تسلم عبر الشحن الجوي كمية من الأسماك وصلته من بلاده، وبعد تسلمها ومعاينتها، ساوره الشك في أمرها، لوجود فتحات في بطنها، واحتوائها على أكياس مدورة، فتوجه إلى مخفرين، حتى يخلي مسؤوليته، وبإبلاغ الأمنيين بالواقعة، أخبروه أن الأمر ليس من اختصاصهم، وعليه مراجعة الجهة المعنية”، وفقا لمصدر أمني.



وأضاف المصدر الأمني أن “الإيراني قصد إدارة الشحن الجوي التابعة للإدارة العامة للجمارك، وبفحص محتوى الشحنة، اتضح أنها ملغومة بمخدر الشبو، وتم تسجيل محضر، وأحيلت الكمية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات”، حسب ما أفادت “الراي”.

المصدر: “وكالات”

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