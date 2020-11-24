السعودية – أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حرصه على تعزيز العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد.

وهنأ رئيس المجلس الأوروبي في اتصاله الملك السعودي على نجاح أعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها بلاده مؤخرا.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقديره لـ”جهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقا من دورها القيادي في العالم الاسلامي”.

بدوره، نوه الملك سلمان بالعلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا “الحرص على تعزيزها لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي”.

كما أشار إلى أن “المملكة سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين اتباع الأديان استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع”.

المصدر: “واس”

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