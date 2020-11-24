بعد قرار استبعاد ميسي.. كومان ينتقد “اليويفا” و”الفيفا”

بعد قرار استبعاد ميسي.. كومان ينتقد “اليويفا” و”الفيفا”

إسبانيا – انضم مدرب برشلونة رونالد كومان إلى مدربين آخرين انتقدوا جدول المباريات الأوروبية المزدحم، بعد أن قرر إراحة نجم فريقه ليونيل ميسي في مواجهة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة جهود جيرار بيكي، وسيرجي روبرتو، بعد تعرضهما لإصابات خطيرة خلال الهزيمة 0-1 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي، ليتبقى ثلاثة مدافعين فقط في الفريق الأول لمواجهة دينامو كييف.

وبينما كانت الهزيمة أمام أتلتيكو أسوأ بداية لبرشلونة في موسم بالدوري الإسباني في 29 عاما، يسير العملاق الكتالوني بقوة في دوري الأبطال، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات خاضها في المجموعة السابعة، وحال فوزه على دينامو كييف، فإنه سيحجز مكانه في دور الستة عشر.

وقال كومان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة برشلونة ودينامو كييف، المقررة غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، إن موقف فريقه القوي في المجموعة السابعة دفعه إلى إراحة ميسي ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، لكنه انتقد أيضا جدول المباريات المزدحم، داعيا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” إلى التدخل.

وأضاف المدرب الهولندي: “في بعض الأحيان تحتاج إلى حماية اللاعبين لأن جدول المباريات لا يصدق.. نحن في موقف جيد لإراحة ميسي وفرينكي لأن معظم اللاعبين خاضوا كل المباريات معنا كما لعبوا مع منتخباتهم الوطنية.. وواجه ميسي رحلة عودة شاقة من أمريكا الجنوبية (بعد اللعب مع منتخب بلاده الأرجنتين)”.

ويتعرض جدول المباريات الأوروبية المزدحم لانتقادات متزايدة مؤخرا، بعد أن تضررت الرياضة بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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