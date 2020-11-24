إسبانيا – فند أنطوان غريزمان، تكهنات حول وجود خلافات مع زميله في برشلونة، ليونيل ميسي، وقال إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا حيال تعليقات سلبية عن اللاعب الأرجنتيني من وكيله السابق وكذلك من عمه.

وتحدث وكيل غريزمان السابق، إيريك أولهاتس، في وقت سابق هذا الشهر، وقال إن الأمور أصبحت صعبة على غريزمان في برشلونة، بسبب “تسلط” ميسي، الذي يهيمن بشكل مبالغ فيه على الأمور في النادي الكتالوني، بينما قال عم غريزمان، إنه ليس من السهل اللعب في الفريق ذاته مع أفضل لاعب في العالم ست مرات.

ورد ميسي الأسبوع الماضي، وقال إنه سئم من إلقاء اللوم عليه في أي مشكلة تتعلق ببرشلونة.

في حين قال غريزمان، إنه لا يستطيع أن يلتزم الصمت أكثر من ذلك.

ونقلت شبكة “موفيستار” عن الدولي الفرنسي قوله: “لطالما وجدت تعليقات منذ فترة طويلة والآن حان الوقت لكي أقول كفى”.

وأضاف “وكيلتي هي أختي لكنها لا تتحدث وكذلك حال الوالدين أيضا، فلا أحد يتحدث. عرض إيريك رأيه لكن هذا يمكن أن يتسبب في الكثير من المشاكل والشكوك حول علاقتي بليونيل. يدرك ليونيل أنني أكن له الكثير من الاحترام وأنا أتعلم منه”.

وأكمل المهاجم الفرنسي “لا يعرف عمي كيف تسير الأمور في كرة القدم. أراد صحفي الحصول على جملة منه.. لقد أبلغت ليونيل أنني لا أستطيع أن أفعل شيئا معهما. لا أتحدث إليهما”.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares