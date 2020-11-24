بوتين يشكر العاهل السعودي على تعاون الرياض مع موسكو في مجموعة “أوبك+”

بوتين يشكر العاهل السعودي على تعاون الرياض مع موسكو في مجموعة “أوبك+”

موسكو – أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن امتنان موسكو للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على التعاون الفعال بين المملكة وروسيا في إطار مجموعة “أوبك+”.

وخلال مراسم قبول أوراق اعتماد سفراء أجانب في قصر الكرملين الكبير، اليوم الثلاثاء، أشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية تشهد تطورا مطردا في مختلف المجالات.

وقال بوتين إن روسيا والسعودية تتعاونان بصورة فعالة ضمن إطار مجموعة “أوبك+”، وتساهمان بقسط مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي يشعرنا بالامتنان لصاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد”.

المصدر: نوفوستي

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