ليبيا – بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس الإثنين مع السفير المصري لدى موسكو إيهاب نصر تنسيق توجهات البلدين تجاه قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت: “خلال المحادثة، جرى بحث بعض قضايا الساعة الخاصّة بمواصلة تطوير التعاون الروسي المصري متعدد الأوجه، بما في ذلك وتنسيق النهج بشأن القضايا الإقليمية مع التركيز على حل الأزمات في ليبيا وسوريا”.

وذكرت الوزارة أن الاجتماع عقد بمبادرة من الجانب المصري.