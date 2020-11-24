نيويورك – كشف تقرير أن رجلا دخل غرفة الطوارئ بدا للأطباء وكأنه يعاني من نوبة قلبية، إلا أن الإنذار كان خاطئا بعد اكتشاف أنه ابتلع بطارية أفسدت مخطط كهربائية القلب (EKG).

وبمجرد إزالة الأطباء للبطارية، عاد مخطط كهربائية القلب إلى طبيعته، وفقا للتقرير الذي نُشر يوم الاثنين (23 نوفمبر) في مجلة Annals of Internal Medicine.

وقال الدكتور غاي إل مينتز، مدير صحة القلب والأوعية الدموية وعلم الدهون في ساندرا أطلس باس مستشفى القلب في مانهاست، نيويورك، الذي لم يكن موجودا في الحالة: “إذا ابتلع شخص ما بطارية واحدة أو عدة بطاريات، يمكن أن يحاكي مخطط كهربية القلب التغييرات المتوافقة مع [احتشاء عضلة القلب الحاد، أو النوبة القلبية]”.

وكان الرجل البالغ من العمر 26 عاما، سجينا وصل إلى قسم الطوارئ في مستشفى سانتا ماريا نوفا في فلورنسا بإيطاليا، يشكو من آلام في المعدة بعد ساعتين من ابتلاع بطارية AA عمدا. وهناك، بعد أن رصد الأطباء البطارية على الأشعة السينية، أجروا مخطط كهربية القلب، حيث تسجل الأقطاب الكهربائية الموضوعة على الصدر، النشاط الكهربائي للقلب وترسمه على شكل خط متعرج على خلفية شبكية.

وأظهر المخطط علامة على نوبة قلبية تعرف باسم “ارتفاع مقطع ST”. وهذا يعني أن جزءا معينا من مخطط كهربية القلب والذي يكون عادة مسطحا، يكون مرتفعا بدلا من ذلك، كما أخبر مينتز “لايف ساينس”.

وكان مخطط القلب علامة السجين الوحيدة على النوبة القلبية. وبحسب التقرير، لم يكن لديه تاريخ من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتمثل عامل الخطر الوحيد الذي يعاني منه، في تدخين السجائر. ولم يبلغ عن أعراض النوبة القلبية (مثل ضيق التنفس)، وكانت مستوياته من التروبونين القلبي، وهي بروتينات عضلة القلب التي يتم إطلاقها في الدم أثناء النوبة القلبية، طبيعية.

وقال المعدون إن تقارير الحالات السابقة وثقت أشخاصا يبتلعون البطاريات، ولديهم مخطط كهربية القلب بارتفاع ST. وعلى سبيل المثال، أبلغ عن هذا التأثير لدى رجل ابتلع 6 بطاريات AAA، ورجل آخر ابتلع 18 بطارية AA. واقترح معدو تقارير الحالات السابقة أنه ربما استغرق الأمر أكثر من بطارية واحدة لتغيير EKG. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تدحض هذه الفرضية.

ووصف مينتز التقرير بأنه “معلومات متخصصة مثيرة للاهتمام”.

وقال: “[أنا] أشك في أن غالبية الأطباء على علم بهذه الظاهرة”. يُنصح الأطباء الذين يعالجون المرضى الذين ابتلعوا البطاريات، بالتحقق من العلامات البيولوجية لوظيفة القلب (مثل مستويات التروبونين) قبل التفاعل مع مخطط كهربية القلب غير الطبيعي، وإزالة البطاريات في أسرع وقت ممكن.

ولكن كيف يمكن أن يحاكي ابتلاع البطارية النوبة القلبية؟

أشار تقرير الحالة إلى أن اتصال البطارية بحمض المعدة قد ينتج عنه تيار كهربائي ينتقل إلى القلب ويؤثر على مخطط كهربية القلب. وقال مينتز “هذه ليست آلية مثبتة، لكنها معقولة”.

وعلى الرغم من أن هؤلاء المرضى لم يكونوا يعانون في الواقع من نوبات قلبية، إلا أن ابتلاع البطارية قد يؤذي القلب. وقال مينتز: “قد تسبب التأثيرات الكهربائية المطولة أضرارا للقلب”.

وهناك بالطبع أسباب أخرى لعدم ابتلاع البطاريات. وأضاف مينتز: “إن ابتلاع البطارية أمر خطير لأن عطلها قد يؤدي إلى تسرب كيميائي أو حتى انسداد معوي”.

وفي الحالة المعنية، لم يبلغ الرجل عن مضاعفات من البطارية.

المصدر: لايف ساينس

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