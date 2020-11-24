فلسطين – أعلن نائب رئيس حركة “فتح” الفلسطينية محمود العالول عن التوصل لتفاهمات مع إدارة الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.

وقال العالول في تصريح له: “التفاهمات المذكورة تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى السياسي ومستقبل العلاقات مع إسرائيل”.

وأضاف: “لن يتم التسرع بالحكم والحديث عن تلك التفاهمات في ظل المخاطر المتبقية من إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وترقب قراراتها حتى مغادرتها البيت الأبيض”.

واعتبر العالول أنه يجب على الفلسطينيين “التروي حتى الانتهاء من الوباء الراهن المتمثل بإدارة ترامب مع الإبقاء على الحراك السياسي والشعبي لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية”.

المصدر: “القدس دوت كوم”

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