دبي – أعلن مجلس دبي الرياضي، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لجوائزه “غلوب سوكر” في 2020، والتي تتضمن اختيار أفضل لاعب كرة قدم ومدرب وناد في القرن الحادي والعشرين.

وشهدت الترشيحات، التي صوت جمهور لاختيارها، وجود الأهلي المصري في قائمة الأندية، وظهور نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح مع أساطير اللعبة، في التنافس على جائزة الأفضل في القرن الحالي.

وفيما يلي قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في القرن الـ21 (2001-2020)

الإيطالي أندريا بيرلو

الأوكراني أندريه شيفشينكو

الإسباني أندريس إنييستا

الهولندي آريين روبن

البرتغالي كريستيانو رونالدو

الإنجليزي ديفيد بيكهام

الإيطالي فابيو كانافارو

الإيطالي فرانشيسكو توتي

الإنجليزي فرانك لامبارد

الإيطالي جيانلويجي بوفون

الإسباني إيكر كاسياس

البرازيلي كاكا

الفرنسي كيليان مبابي

الأرجنتيني ليونيل ميسي

البرتغالي لويس فيغو

الكرواتي لوكا مودريتش

الألماني مانويل نوير

المصري محمد صلاح

البرازيلي نيمار

الألماني فيليب لام

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

البرازيلي رونالدينيو

البرازيلي رونالدو

الإسباني سيرخيو راموس

الإنجليزي ستيفن جيرارد

الإسباني تشافي

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

الفرنسي زين الدين زيدان

الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل ناد في القرن الـ21 (2001-2020)

الأهلي المصري

برشلونة الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي

ليفربول الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني

قائمة المرشحين لأفضل مدرب في القرن الـ21 (2001-2020)

الاسكتلندي أليكس فيرغسون

الإيطالي كارلو أنشيلوتي

الفرنسي ديدييه ديشامب

الألماني يواخيم لوف

البرتغالي جوزيه مورينيو

الإسباني بيب غوارديولا

البرازيلي لويس فيليبي سكولاري

الإيطالي مارتشيللو ليبي

الإسباني فيسنتي ديل بوسكي

الفرنسي زين الدين زيدان

وسيتم الإعلان عن النتائج في حفل سيقام في مدينة دبي الإماراتية يوم 27 ديسمبر المقبل.

المصدر: “غلوب سوكر”

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