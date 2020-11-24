مصر – صرحت وزارة التخطيط المصرية اليوم، بأن الصندوق السيادي المصري والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قامتا بانشاء الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” بدعم من القطاع الخاص‭‭ .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن تحالف القطاع الخاص المشارك في إنشاء شركة السكك الحديدية يضم “أوراسكوم للإنشاءات” و”حسن علام القابضة” و”كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات” و”سامكريت للاستثمار”.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “سامكريت” للاستثمار كريم سامي سعد في البيان، إن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ 2.8 مليار جنيه (178.80 مليون دولار)، والتكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال العشر سنوات القادمة تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه من المخطط تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى الربع الأخير من 2021.

ويهدف المشروع إلى إنتاج 300 عربة سكك حديدية سنويا وتوفير 2000 فرصة عمل، الأمر الذي يؤدي إلى تأمين متطلبات الدولة المصرية في هذا المجال بالإضافى إلى زيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا.

وأفادت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد بأن دور الشركة هو القيام بتصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها وبالتالي توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية.

المصدر:”رويترز”

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