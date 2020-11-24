إسرائيل – اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير دفاعه بيني غانتس، باستغلال الجيش الإسرائيلي لأغراض سياسية في قضية الغواصات الألمانية.

وقال نتنياهو تعليقا على تشكيل لجنة تحقيق خاصة في قضية الغواصات الألمانية: “لجنة التحقيق متفق على نتائجها مسبقا”، مطالبا غانتس “بالتعقل والتخلص من هذه الفوضى والعودة إلى العمل لمصلحة مواطني إسرائيل في محاربة كورونا وتحسين الاقتصاد وتوسيع دائرة السلام”.

وكان غانتس أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة في صفقة تحوم شبهات الفساد حولها أبرمت تحت رعايته مع ألمانيا، لشراء غواصات ومعدات غوص حربية.

ومنح غانتس أعضاء اللجنة 4 أشهر لتقديم التقرير النهائي، وأمرهم بالعمل مع جميع الخبراء المهنيين في وزارة الدفاع، وأنه يجب عليهم أداء عملهم بصورة مستقلة دون أي تدخل سياسي.

المصدر: إسرائيل 24

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