الولايات المتحدة – هبطت أسعار الذهب حوالي اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، أثناء تعاملات اليوم الاثنين بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة.

كما عزز التفاؤل بتقدم لقاحات كوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول عالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1834.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8 بالمئة عند 1836.71 دولار في الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1833.30 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز

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