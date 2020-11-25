الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط اليوم للجلسة الرابعة، مدعومة بآمال أن يدعم لقاح كورونا الطلب العالمي على النفط، وجاء الصعود بالرغم من بيانات أظهرت زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش، صعد خام “برنت” بنسبة 0.8 بالمئة، إلى 48.24 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة. وزاد خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.6 بالمئة، إلى 45.18 دولار للبرميل، وذلك بعد أن ربح أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء.

وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس الماضي، وصعدا بنحو تسعة بالمئة في آخر أربع جلسات.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق لدى “أواندا” إنه “في ظل توقع انتقال رئاسي منظم (بالولايات المتحدة) والدعم القادم من اللقاح والتوقعات بأن (أوبك+) ستمدد تخفيضات الإنتاج الأسبوع المقبل، تجاهلت أسواق النفط تماما الزيادة غير المتوقعة بواقع 3.8 مليون برميل في بيانات مخزونات النفط الصادرة عن معهد البترول الأمريكي”.

المصدر: “رويترز”

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