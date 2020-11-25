مصر – أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين، إن فيلمها الجديد “حظر تجول”، يناقش الكثير من الموضوعات “المسكوت عنها والتي نخجل من الحديث عنها”.

وأضافت شاهين، في لقاء هاتفي مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة “ON” الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن الفيلم سيفتح النقاش في العديد من الموضوعات، بعد عرضه، لافتة إلى أن العمل به العديد من النجوم “مثل كامل الباشا، والذي يعتبر ممثلا مميزا، لافتة إلى أن أمير رمسيس سيناريست رائع، وهو اكتشاف بالنسبة للسينما”.

وتابعت، أن “بعض الجمهور يدين السينما وأنها ليست في المستوى الذي يتمنوه، ويجب أن يشجعوا السينما الجادة”، معربة عن أملها في أن يكون الجمهور أكثر وعيا ويشجع السينما التي لها رسالة، وليس السينما “اللي بتسليهم”.

وأكدت، أن الفيلم يجب أن يكون به جانب فني، موضحة أنها هي الوحيدة بين النجمات، التي درست في أكاديمية الفنون، وبالتالي تستطيع أن تدلي برأيها في السيناريو الجيد، ولذلك لا تهتم بحجم الدور، أو شكلها في الدور.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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