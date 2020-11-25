اليابان – ضمن فيسيل كوبي الياباني، الذي يضم في صفوفه النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا، تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على غوانغجو الصيني 3-1، اليوم الأربعاء.

وفرض إنييستا نفسه نجما للمباراة، بصناعته الهدف الأول لزميله كيوغو فوروهاشي في الدقيقة 44، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة 84، من تسديدة رائعة، وذلك بعد أن تكفل البرازيلي دوغلاس، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وأحرز مدافع فيسيل كوبي، فوروهاشي، هدف غوانغجو الوحيد بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 55.

وحصد فيسيل كوبي فوزه الثاني تواليا، رافعا رصيده إلى ست نقاط، مقابل نقطة لكل من سوون سامسونغ الكوري الجنوبي، وغوانغجو، ما يعني ضمان حلوله في المركزين الأول أو الثاني المؤهلين إلى الدور ثمن النهائي، علما بأن الفريق الرابع في هذه المجموعة، جوهور دار التعظيم الماليزي، انسحب بسبب قيود السفر نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن إنييستا البالغ عمره 36 عاما، انتقل إلى صفوف فيسيل كوبي في العام 2018، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني بين 2002 و2018، ومنتخب بلاده، الذي توج معه بلقبي بطولة كأس أمم أوروبا 2008 و2012، وبطولة كأس العالم في 2010.

المصدر: وكالات

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