ليبيا – قال المحلل السياسي سليمان البيوضي إن هناك سعيًا حثيثًا لإشعال الحرب يتم الآن.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء قال: “ليس سرًا أن سعيًا حثيثًا لإشعال الحرب يتم الآن وكل عواصم الأرض تسمع طبولها التي تدق، ويقينًا عندما ستبدأ لن يتردد أربابها في إيهام الشارع وتضليله بمشروعيتها، وأنها استكمال للمسار الديموقراطي؛ حيث تستبدل صناديق الانتخابات بصناديق الذخيرة “.

وأضاف: “أستوعب تمامًا حملة التشويه والتخوين وتلبيس المواقف ومحاولة إغراق الجميع في وحل التآمر على وحدة البلاد وكياننا الوطني وصبغ الجميع بلون الدم، والضغط لاستجلاب موقف مساند لمشروع تآمري عابر للأوطان وممزقا لها ولن نرضخ”.

وتابع: “أيها البسطاء والفقراء أنتم وأبناؤكم الضحايا الحقيقيون والحرب القادمة ستنتهي بالتفاوض وتحقيق المكاسب، فانتبهوا لأنفسكم وأبنائكم ولا تستجيبوا للتحريض وصموا آذانكم وقاوموهم بالرفض العلني أيضًا”.

البيوضي وجه دعوة لكل النشطاء والمثقفين والنخب الذين لم يتلوثوا بالمال والمواقف إلى رفض الحرب، وأن يوجهوا المجتمع للوقوف ضدها ،مضيفًا: “أما الأبواق المنفذة لأجندة الشيطان المعمقون لجراح الوطن فالزمن والآفات كفيلة بكم، ولن يطول زمن العابرين”.

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