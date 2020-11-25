ليبيا – قال مدير طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض كامل التلوع إن مراكز العزل في البلاد لم تُبنَ حسب المعايير الصحية العالمية، إضافة إلى قلة الإمكانيات المادية والدوائية.

التلوع وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين أشار إلى زيادة أعراض بعض النزلاء بسبب تعرضهم للعدوى، نظرًا لعدم بناء مراكز العزل في البلاد حسب المعايير الصحية العالمية، إضافة إلى قلة الإمكانيات المادية والدوائية.

ولفت إلى أن ذلك يحصل حتى في المستشفيات وليس بسبب التقصير أو الإهمال من قبل الأطباء والأطقم الطبية المساعدة، بحسب قوله.

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