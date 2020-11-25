الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1805 دولارات للأونصة، بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينيتش، وأمس الثلاثاء، هبط المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو الماضي عند 1800.01 دولار للأونصة.

في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1802.80 دولار للأونصة.

وصعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الاخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لكوفيد-19.

المصدر: “رويترز”

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