ليبيا – قال الباحث والكاتب السياسي حسين الشارف إن الأمم المتحدة لم تدر ملف ليبيا منذ عام 2011 إلى يومنا بعزم على إيجاد حل للأزمة.

الشارف أشار في تصريح لـ “سكاي نيوز عربية” إلى أن الأمم المتحدة فرضت على الليبيين 75 شخصية لا يعرف الليبيون منهم سوى أقل 5%، وغالبية المشاركين في حوار تونس يحملون جنسيات أخرى غير الليبية.

وأضاف أن المنظمة الدولية تصر على حل سياسي في ليبيا لا يشارك به كل الليبيين، لافتًا إلى أن الليبيين تحملوا 9 سنوات وقد يتحملون عامًا آخر بغية الخروج من الأزمة، لكن الأمل قليل.

كما وجه الشارف لومًا إلى أعضاء مجلس النواب “الذين فضلوا الاجتماع في المغرب، رغم وجود بدائل كثيرة داخل ليبيا، وحرص العديد منهم على مصالحه الشخصية أكثر من مصلحة ليبيا”.

وفي السياق ذاته، رأى أن “ما يهدد تطبيق اتفاقات الليبيين وجود ميليشيات لا تؤمن بالدولة بالوطنية ولا بمؤسسات الدولة، مثل ميليشيات الإخوان والجماعة المقاتلة، ومفتيها الصادق الغرياني وزعيمها عبد الحكيم بلحاج. هذه الميليشيات تسيطر على مناطق غرب ليبيا وهي التي احتضنت مرتزقة أردوغان وإرهابيي داعش”.

Share and Enjoy ! 0 Shares