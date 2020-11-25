ليبيا – استبعد المحلل السياسي عبد الله الكبير أن تفضي الحوارات الحالية إلى النجاح، فالتجارب السابقة في البلاد لا تدفع الجميع إلى التفاؤل رغم وجود ضغط دولي من أجل الخروج بحل لأزمة ليبيا.

الكبير قال في تصريح لقناة “سكاي نيوز عربية”: إن أعضاء مجلس النواب بدأوا يشعرون بأن البعثة الدولية والشخصيات الـ75 التي اختارتها، تسحب صلاحيات المجلس في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وأضاف الكبير أن الخلاف الحالي هو على الشخصيات التي ستتولى المناصب التنفيذية، على الرغم من آليات تقترح رئيسًا للحكومة من إقليم، ورئيسًا للمجلس الرئاسي من إقليم آخر، معتبرًا أن الأمر لا يعدو كونه “محاصصة”.

ولفت إلى أن الاجتماعات العسكرية (5+ 5) نجحت في تثبيت وقف إطلاق النار، لكن الأمر لم يزد عن ذلك، فالتفاهمات الميدانية لم تترجم على الأرض، مثل فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.

كما نوّه إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار نص على إخراج المرتزقة خلال 3 أشهر، لكن الدول التي أرسلت المرتزقة -لا سيما تركيا- لم تنفذ ذلك.

واختتم حديثه مشيرًا إلى أنه وفي ظل بقاء الأجواء السياسية متوترة فقد يبقى وقف إطلاق النار هشا في ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares