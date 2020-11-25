سوريا – افاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء، إن دوي انفجار سمع بالقرب من منطقة محمبل في ريف إدلب الغربي بسوريا، “أثناء تواجد القوات التركية هناك، ولا يعلم طبيعته حتى اللحظة”.

وأكد المصدر أن القوات التركية استنفرت قواتها وانتشرت على طريق اللاذقية-حلب الدولي، وذلك منذ ما قبل منتصف الليل، لافتا إلى أنه يعتقد بأن دوي الانفجار “ناجم عن تفجير ألغام من قبل الأتراك”.

وأشار إلى أنه رصد يوم أمس الثلاثاء، “دخول رتل جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية”، مؤكدا أنه “نحو 30 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، دخلت عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمالي إدلب، واتجهت نحو النقاط التركية ضمن منطقة بوتين–أردوغان (أماكن تواجد الجيش الروسي والتركي)”.

وأفاد المصدر بأن “عدد الآليات التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد، بلغ 7470 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود”.

وأوضح أنه بذلك “يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد، خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير من العام 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10805 شاحنة وآلية عسكرية تركية، دخلت الأراضي السورية وهي تحمل دبابات، وناقلات جند، ومدرعات، وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص، ورادارات عسكرية”.

المصدر: “المرصد السوري لحقوق الانسان”

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