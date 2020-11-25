الولايات المتحدة – ذكرت شركة صناعة الأسمدة الأمريكية Mosaic، أن الولايات المتحدة فرضت رسوما على منتجات الأسمدة القادمة إلى السوق الأمريكية من روسيا، كما أن القيود طالت الأسمدة المستوردة من المغرب.

وفرضت السلطات الأمريكية بشكل مبدئي رسوما جمركية بنسبة 20.94% على الأسمدة التي تصنعها الشركة الروسية Phosagro، وبنسبة 72.5% على منتجات الشركة الروسية Eurochem، وبنسبة 32.92% على منتجات باقي منتجي الأسمدة في روسيا.

وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الرسوم بحلول 8 فبراير 2021، وبالتزامن مع ذلك تجري لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقات حول واردات الأسمدة الفوسفاتية إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة “رويترز” في العام 2019، أن الشركة الأمريكية Mosaic اضطرت إلى خفض إنتاجها من الأسمدة بسبب المنافسة مع مستوردي الأسمدة إلى السوق الأمريكية، وبعد مناشدات الشركة في صيف 2020، بدأت واشنطن بدراسة تأثير واردات الفوسفات من روسيا والمغرب على الاقتصاد الأمريكي.

وفي أغسطس الماضي، قالت لجنة التجارة الدولية الأمريكية إنها تعتقد أن واردات الأسمدة من روسيا والمغرب تقوض اقتصاد الولايات المتحدة. ووفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية فإن واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب بلغت قيمتها نحو 729 مليون دولار وحوالي 299 مليون دولار من روسيا.

المصدر: وكالات

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