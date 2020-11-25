ليبيا – نفّذ اللواء 106 مُجحفل التابع للقوات المسلحة أمس الثلاثاء مناورة عسكرية ميدانية موسّعة بالذخائر الحية تحت اسم “مناورة الشهيد الفريق ونيس بوخمادة” والتي نُفّذت من قبل نُخبٍ من اكفأ الفرق والجنود الذين قاموا بتنفيذ المناورة بكل دقة وحرفية.

شعبة الإعلامي الحربي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن المناورة شمِلت ضرباتٍ جوية من قبل الطيران الحربي، إضافة لعملية إنزال جوي لفرق المشاة، وتعاملهم بالذخائر الحية الدقيقة.

ونوّهت إلى مشاركة فرق من سرايا الهاون والهاوز والدبابات وسلاح الكورنيت الموجه في المناورة، الذين عملوا كلًا حسب موضعه والتعلميات المُناط بتنفيذها.

وأشارت الشعبة إلى أن المناورة تمت بحضور آمر وضباط اللواء، وعدد كبير من الشخصيات العسكرية، وقيادات القوات المسلحة وأبناء الفريق ونيس بوخمادة.

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