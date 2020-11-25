موسكو – أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد موسكو لتقاسم الخبرات مع جميع دول العالم في مجال مكافحة جائحة كورونا.

وأثناء مراسم قبول أوراق اعتماد من سفراء أجانب، جرت في قصر الكرملين الكبير بموسكو، هنأهم بوتين ببدء عملهم في موسكو بصورة رسمية، مؤكدا أن مبادراتهم ومقترحاتهم البناءة ستتلقى دعما من قبل الدولة وأوساط الأعمال والمجتمع الروسي كله.

وأشار رئيس الدولة إلى أن جائحة كورونا وضعت العالم أمام ضرورة توحيد الجهود في مواجهة العدوى، مضيفا أن روسيا قد بدأت في استخدام لقاح “سبوتنيك V” المضاد لكورونا، إلى جانب نجاحها في تطوير لقاحين آخرين وتم تسجيل أحدهما، هو “إيبيفاك كورونا” بشكل رسمي.

وأكد بوتين استعداد موسكو لتقاسم الخبرات “مع كل الدول والهياكل الدولية المعنية”، مضيفا أن محادثات جارية مع عدد من الدول الشريكة حول إمكانية إطلاق إنتاج اللقاحات الروسية على أراضيها.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة أن يتم البحث عن حلول لكل المشاكل التي يعاني منها العالم، ومن بينها الإرهاب الدولي وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة، على أساس المساواة بين الدول، وأحكام القانون الدولي، في ظل قيام منظمة الأمم المتحدة بدورها الرئيس في هذه النشاطات.

وذكّر بوتين بأن روسيا اقترحت سابقا عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار في العالم، معربا عن أمله أن ينعقد هذا اللقاء ما أن يسمح الوضع الوبائي العالمي بذلك.

وتابع بوتين أن روسيا شاركت خلال الشهر الجاري في عدد من المنتديات الدولية الهامة، وبينها قمتا منظمة شنغهاي للتعاون و”مجموعة العشرين”، كما أنه أشار إلى دور موسكو في إنهاء إراقة الدماء في إقليم قره باغ، الأمر الذي يوفر مقدمات لحل النزاع المزمن بين أرمينيا وأذربيجان في هذه المنطقة حلا دائما وشاملا وعادلا يخدم مصالح شعبي البلدين.

المصدر: تاس

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