ليبيا – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله في حصول تغير في الموقف التركي خلال الأيام القادمة.

بوريل أشار في تصريحات له اليوم الأربعاء وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية إلى أنه ما زال ينتظر أن ترسل أنقرة إشارات إيجابية للاتحاد قبل أيام من انعقاد القمة الأوروبية يومي 10 و11 ديسمبر القادم، حيث سيستعرض زعماء الدول الـ27 الأعضاء تصرفات تركيا؛ خاصة في شرق المتوسط، ويتخذون القرار المناسب بشأن علاقاتهم معها.

وتحفّظ المسؤول الأوروبي على إعطاء أي تفاصيل عن الإجراءات المقبلة الممكن اتخاذها تجاه أنقرة.

يشار إلى أن الأوروبيين يعملون على مسارين، ستحددهما قرارات الحكومة التركية في قادم الأيام، فإما التوجه نحو مسار وحوار ايجابيين بين الطرفين، أو المضي باتجاه إجراءات وقيود فيما لو أصرت أنقرة على الاستمرار في “استفزازاتها”.

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