إسرائيل – قررت المحكمة المركزية في القدس امس، قبول طلب محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل مرحلة الإثباتات في ملفات الفساد المتهم بها حتى فبراير.

وجاء التأجيل بحجة ملائمة الترتيبات في المحكمة للتعليمات الصحية المتعلقة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وكانت المحكمة قد حددت جدولا زمنيا لمحاكمة نتنياهو، وقررت بدء مرحلة الإثباتات في يناير المقبل، بوتيرة 3 جلسات أسبوعيا.

وكان من المفترض أن يقدم المتهمون ردهم على لوائح الاتهام حتى 29 نوفمبر، ومع ذلك طلب محامي الدفاع عن نتنياهو تعديل ما وصفه بـ”عيوب جوهرية” في صياغة لوائح الاتهام.

المصدر: “i24news”

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