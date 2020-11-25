ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت أمس الثلاثاء إن أكثر من 100 نائب وصلوا للمملكة المغربية، بهدف عقد جلسة تشاورية لتوحيد المجلس وبحث خارطة الطريق وآخر مستجدات الأزمة الليبية.

ثابت وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أوضح أن التئام هذا العدد الكبير من أعضاء مجلس النواب يهدف إلى توحيد الصف ومناقشة نقاط مهمة، منها كيفية تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي.

ودعا ثابت الليبيين إلى التمسك بالحل السياسي -كونه هو الحل الوحيد- ونبذ العنف والفرقة وعدم الانجرار وراء الفتن، وإلى التمسك بالانتخابات المزمع عقدها يوم 24 من ديسمبر 2021؛ حتى يتمكن جميع الليبيين من المشاركة في حل الأزمة الراهنة.

وأثنى على دور المملكة المغربية ملكًا وشعبًا ومجلس النواب المغربي والحكومة المغربية على دورهم المهم في حل الأزمة الليبية ودعوتهم المتجددة والدائمة لمجلس النواب الليبي من أجل توحيده.

عضو مدجلس النواب ثمن الجهود المصرية المتواصلة والرامية للوصول إلى حل الأزمة الليبية ودعمها المستمر لمجلس النواب، من أجل جمع الفرقاء وتوحيد الصف والوصول إلى حل يرضي الجميع.

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