حزنا على رحيل مارادونا.. دقيقة صمت في مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

حزنا على رحيل مارادونا.. دقيقة صمت في مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

الأرجنتين – ستبدأ كافة مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بالوقوف دقيقة صمت على روح الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر سكتة قلبية.

وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية إثر جلطة دماغية.

مارادونا، الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وسجل الأسطورة 206 أهداف على مدار مشواره في الأندية المختلفة وأبرزها برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، كما أحرز 34 هدفا مع منتخب بلاده الأول.

المصدر: وكالات

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