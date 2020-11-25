إيطاليا – تغلب يوفنتوس بشق الأنفس على فرينكفاروزي 2-1، بعدما خطف هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم نادي فرينكفاروزي في الدقيقة 19، بهدف حمل توقيع ميرتو أوزوني، قبل أن يدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التعادل لليوفي في الدقيقة 34.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف الإسباني ألفارو موراتا، هدف الفوز لـ”السيدة العجوز”، بضربة رأسية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى تسع نقاط، في المركز الثاني في المجموعة السابعة، خلف المتصدر برشلونة (12 نقطة)، ويتأهل الفريقان لدور الـ16 من دوري الأبطال قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

في المقابل، تجمد رصيد فرينكفاروزي عند نقطة وحيدة في المركز الرابع، خلف دينامو كييف الثالث بنقطة وحيدة أيضا، ليودعا المسابقة رسميا وتبقى المنافس بينهما على المركز الثالث المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: RT

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