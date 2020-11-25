إنجلترا – وفى المدير الفني لنادي توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، بوعده لمدافعه الإٍسباني سيرجيو ريغيلون، عبر تقديم وجبة لحم خنزير له.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، فقد أنفق مورينيو 500 جنيه إسترليني لشراء لحم فخذ خنزير، وتقديمه للاعبه ريغيلون، بعدما كسب الأخير الرهان مع مدربه، ونجح في شل حركات النجم الجزائري رياض محرز وإيقاف خطورته، خلال المباراة التي جمعت توتنهام ومانشستر سيتي يوم السبت الماضي، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي انتهت بفوز كتيبة مورينيو بهدفين دون رد.

ونشر مورينيو عبر حسابه في موقع “إنستغرام” صورة له مع ريغيلون، وهما يقفان إلى جانب قطعة كبيرة من لحم الخنزير، وعلق المدرب البرتغالي على المنشور بالقول: “الوعد يبقى وعدا، لقد كلفني الأمر 500 جنيه إسترليني، لكنني أفي بوعودي”.

ويقدم توتنهام موسما رائعا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يتصدر مناصفة مع ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة لكل منهما.

المصدر: RT

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