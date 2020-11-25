روسيا – أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية “روس نفط” إيغور سيتشين، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع “فوستوك أويل” في الشرق الروسي.

وشكر سيتشين الرئيس الروسي لاهتمامه بمشروع “فوستوك أويل”، وقال: “أقدم تقرير عن الوضع الحالي لمشروع (فوستوك أويل)، في البداية أود أن أشكركم على الاهتمام والدعم الذي قدمتموه للمشروع، حيث تم اعتماد قانون خلق حوافز استثمارية للمشروع”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية “روس نفط”، أن “هذا ساهم في توفير نموذج اقتصادي فعال. والآن يسعدني أن أبلغكم ببداية التنفيذ العملي للمشروع”.

ويهدف مشروع “فوستوك أويل” لبناء بنية تحتية جديدة للنفط والغاز في شمال البلاد، في شبه جزيرة تايميار، وفي إطار المشروع سيتم الربط بين مجموعة من حقول النفط الكبيرة في إقليم كراسنويارسك، وتشكيل مجمع إنتاجي على أساسها.

وفي وقت سابق قال سيتشين إن حجم الاستثمارات الإجمالية في المشروع خلال فترة تنفيذه من المتوقع أن تبلغ 10 تريليونات روبل ما يعادل نحو 159 مليار دولار.

المصدر: “نوفوستي”

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