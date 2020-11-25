إيطاليا – سجل كريستيانو رونالدو، أول أهدافه في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في المواجهة التي فاز فيها فريقه يوفنتوس على ضيفه فرينكفاروزي 2-1 أمس الثلاثاء، في مرحلة المجموعات.

وأحرز النجم البرتغالي هدفه في الدقيقة 35، بعد أن تلاعب بالمدافعين وسدد الكرة بيسراه من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس فرينكفاروزي.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصاءات، أن رونالدو سجل 70 هدفا في المباريات التي يخوضها بملعب فريقه في دوري الأبطال، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، الذي سجل 70 هدفا أيضا على ملعب فريقه في المسابقة.

وبفضل هذا الهدف أيضا، عزز رونالدو موقعه في صدارة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بعدما رفع رصيده إلى 131 هدفا.

المصدر: Opta

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