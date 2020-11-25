إيطاليا – نعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاما.

وقال كريستيانو رونالدو في تدوينة على “إنستغرام”: “اليوم أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية.. واحد من أفضل من أي وقت مضى.. ساحر لا مثيل له.. يغادر مبكرا، لكنه يترك إرثا بلا حدود وفراغا لن يملأ أبدا”.

وأضاف النجم البرتغالي “ارقد بسلام.. لن تنسى”.

وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.

وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية إثر جلطة دماغية.

مارادونا، الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وسجل الأسطورة 206 أهداف على مدار مشواره في الأندية المختلفة وأبرزها برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، كما أحرز 34 هدفا مع منتخب بلاده الأول.

المصدر: RT + وكالات

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