ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بمقر خارجية الوفاق سفير تونس المعتمد لدى طرابلس الأسعد العجيلي ويرافقه القنصل توفيق القاسمي.

السفير التونسي تقدم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بدعوة سيالة من قبل وزير الخارجية التونسية لزيارة تونس؛ من أجل التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة في القريب العاجل علما بأن الجانب الليبي قد بدأ في عقد جلساته على مستوى الخبراء، وإبداء الرغبة الجادة من الطرفين للعمل سويًا لتذليل الصعوبات التي تعرقل سير العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه أكد سيالة على التعاون بين الطرفين في الاجتماعات التي ستجرى بين الخبراء للوصول باللجنة المشتركة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، مبديًا رغبة الجانب الليبي في عودة التبادل التجاري بين الطرفين إلى ما كان عليه، والذي وصل إلى ذروته عام 2010 بما قيمته 3.5 مليار دولار.

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