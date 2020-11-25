ليبيا – قال عضو مجلس النواب ادريس عمران إن اجتماعات النواب في طنجة ستركز على ضرورة التئام مجلس النواب ليتمكن من القيام بواجباته مجتمعًا، للحيلولة دون التعدي على الإعلان الدستوري والسلطة التشريعية في ليبيا، وللحفاظ على الإعلان الدستوري والعمل الديمقراطي في ليبيا.

ادريس أضاف خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: “هناك تداول بين النواب بعقد جلسة والتئام العدد داخل ليبيا، ويتطرقون لضرورة تقديم كافة للدعم اللوجستي من الأطراف الليبية حتى يتمكن مجلس النواب من الالتئام والقيام بمهامه المناطة به وفق الإعلان الدستوري”.

وأشار إلى أن المجتمعون في المغرب ناقشوا خلال الجلسة التشاورية الصباحية إمكانية تنظيم الاجتماعات بإعداد لجنة للصياغه وتكليف نواب لتسيير الجلسات، متوقعًا توصلهم لاتفاق بشأن عقد اجتماع في ليبيا تحديدًا بمدينة غدامس.

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