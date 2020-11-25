ليبيا – اعتبر آمر “القوّة الأمنيّة المشتركة” بالرئاسي وعضو وفد الوفاق بالمحادثات العسكرية الفيتوري غريبيل أن دلالات اجتماع اللجنة مع مجموعة العمل الأمنية المكونة من البعثة وأطراف من مؤتمر برلين هي الإصرار على إخراج المرتزقة من ليبيا بأي شكل، والطلب من المجتمع الدولي وأعضاء مؤتمر برلين تحمل مسؤولياتهم.

غريبيل قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن أبرز ملامح الإحاطة التي قدمت للمجتمع الدولي خلال الاجتماع هي الضغط على الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا؛ لإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب منها، ومنع وصول السلاح للبلاد سواء أكان برًا و بحرًا أو جوًا.

وأكد على أن هذه التوصيات سترفع لمجلس الأمن، متوقعًا الامتثال لمطالبهم في حال لم تتم مواجهتها من الڤيتو الروسي، وفقًا لقوله.

كما نوّه إلى أن ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي خروج المرتزقة بالدرجة الأولى وإرجاع التشكيلات والقوات لأماكن تمركزاتها الأصلية، مبينًا أن الرغبة موجودة لدى الطرفين للامتثال وإخراج المرتزقة، واصفًا ذلك بأنه “بداية مبشرة”.

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